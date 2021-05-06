Популярная модель и певица Даша Астафьева рассказала секрет своей красоты

Звезда выглядит всегда эффектно и привлекательно, передает Politeka.net. Благодаря своей натуральной красоте певица получает массу комплиментов.

Как артистке удается выглядеть так потрясающе, она раскрыла в своем Инстаграм один из секретов.

"Я постоянно забочусь о состоянии и здоровье своего тела, и также стараюсь не забывать об организме и внутренних органах в целом! Каждый из нас хочет подольше быть здоровым и счастливым, а этого невозможно без точной, отлаженной работы всего механизма!", - призналась Астафьева

По словам певицы, она выбирает только полезные и натуральные компоненты, поддерживающие иммунитет. Так, артистка пьет витамин Омега-3, которая помогает ей поддерживать иммунитет и дает заряд сил и бодрости.

Почти за 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"И кстати ☝️ таки да! Надо!", "Богиня❤️", "Очень красивая❤️❤️❤️", " 😍😍😍 Дааашааа", "такая....Кудряшка.... Даша!", "Дашуууннняяя😍 красотка", "Дашуууннняяя😍 красотка", "Какие красивые теплые фотоньки 🥰", "👏👏👏 и я пью ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Астафьева родилась четвертого августа 1985 года. В апреле 2006 года Астафьева стала «playmate месяца» украинского издания Playboy, а уже в 2007 году выиграла титул «девушки года». Красотка часто участвует в смелых фотосессиях.

Напомним, модница Астафьева вспомнила о главном стильном аксессуаре своей молодости: "Было у всех девушек".

Как сообщала Politeka, Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

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