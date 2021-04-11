Популярная певица Даша Астафьева рассказала о главном модном аксессуаре своей молодости

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева недавно загремела в больницу с тяжелым диагнозом – внутреннее кровотечение. Красотка уже поправилась и даже вернулась к работе, о чем рассказала в недавнем интервью. А теперь показала фанатам в своем микроблоге Instagram милый кадр из новой фотосессии, в подписи к которому вспомнила о главном модном тренде своей молодости.

На новом снимке Даша запечатлена на сером фоне в милом и даже кокетливом образе. На ней роскошная светлая блуза интересного фасона с большим воротком, она одной рукой как будто его поправляет. Волосы красотки уложены в замысловатую прическу и украшены большим черным бантом, а на лице легкий макияж с черными стрелками и красной помадой.

В подписи к фотографии Астафьева вспомнила молодость и свою любимую и самую модную джинсовую юбку-трапецию, которую еще несколько десятков лет назад носили едва ли не все девушки. К слову, ранее Даша даже выкладывала свое архивное фото в этой юбке. "У меня была. Знали бы только какой кровью... Размер-то знатный! Вы только на ножки гляньте... пару клиньев пришлось удалить, и сшить заново. А вообще, мне так приятно, что среди вас столько МОИХ! Родных и нормальных! Горжусь собой в такие моменты... Тут не нужны ни признания, ни доказательства... я просто читаю ваши истории, о том, как все тяжело доставалось и как все ценится…", - написала певица.

Напомним, мы рассказывали о том, Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями.

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