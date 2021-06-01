Відома російська співачка Алла Пугачова лаконічно привітала з днем народження Володимира Кузьміна, з яким раніше перебували в романтичних стосунках

Як повідомляє Politeka.net, у день народження відомого композитора і музиканта Володимира Кузьміна про це з'явився пост на сторінці, присвяченій творчості Алли Пугачової. У мережі безліч фан-сторінок Алли Пугачової.

"З днем народження Володимир Кузьмін! Ваша улюблена пісня зі спільної творчості ?",- написано під фото.



Варто відзначити, що користувачі в коментарях згадали далеке минуле: "коли мене ти покличеш... І пісня, яку Володимир Кузьмін написав спеціально для Алли Борисівни-треба ж...", " "Дві зірки .Коли мене ти покличеш. Треба ж.."", "Яке хороше фото 😍", " Всі🤩і ви...тодішній😍", " Очманілі!🔥 ", "Всі пісні з альбому "Дві зірки"з днем Народження Вас Володимир! Всього самого найкращого в житті! ❤️❤️❤️🔥🥂🍾🎂🎈🎈🎈", "Коли мене ти покличеш😂", " Це напевно не спільна, мені більше до душі творчість цих прекрасних зірок окремо".

З Аллою Пугачовою Кузьмін познайомився в 1984 році. У пари був творчий роман, правда закінчився він тоді, коли Кузьмін закохався в американську модель Келлі Керзон.

А з композитором Сергем Челобановим у Пугачової був цивільний шлюб в 1990-1993 роках.

Нагадавши, Алла Пугачова нагрянула до одного з коханцем, як це було: "Маленький такий зростом, як комарик".

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