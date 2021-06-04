Співачка Алла Пугачова подедилась яскравим сімейним фото з відпочинку дітей та онуків

Артистка на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram часто публікує або архівні кадри зі своїх виступів в різні роки кар'єри, або захоплюється своїми дітьми. Найчастіше, Пугачова показує на знімках двох маленьких діток, яких виховує разом з Максимом Галкіним.

Не так давно зірка вирішила поділитися сімейним фото з дочкою Христиною, молодшими дітьми та онуками – дітьми Орбакайте. Сімейний кадр вийшов вельми яскравим, адже різницю у віці між однолітками не можна не помітити.

"Зі святом ♥️", - написала Пугачова, згадуючи свято Дня захисту дітей.

"Які ви всі красиві і дружні!!! Молодці!!!❤ ; Зі святом Вас, діти! Нехай щастя і удача супроводжують Вашому житті!; Зі святом всю вашу сім'ю!❤ ; Прекрасне фото-Ваше все. Довгих років життя в здоров'ї!💞 ; Класно 👏 красені які; прекрасні діти і онуки. Щастя, здоров'я. Велика сім'я в зборі!",- відповідають в мережі.

Також раніше цікавим знімком 44-річний шоумен поділився у себе в Instagram. Так, Галкін показав своїх діток на стилі. На фото Ліза і Гаррі позують на сходах в будинку.

Діти всі в чорному, виглядають дуже по-діловому. На Гаррі тільки біла сорочка, а штани, бомбер і взуття в тон - все чорне. Ліза теж в чорній стильній косусі і в міні-спідниці.

"На стилі 😀", - сказала розчулена Пугачова.

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін приголомшив зовнішністю на дитячому фото:»точна копія...".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила зовнішністю в стильному образі на прогулянці:"хлопчаки, тримайтеся".

Крім того Politeka писала, що зовсім маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила своєю поведінкою: "Лізонька рано...".