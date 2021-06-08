Близький друг Примадонни Алли Борисівни Пугачової розповів про характер зірки і про те, як її вивели з себе на публіці

Як повідомляє Politeka.net, російська примадонна Алла Пугачова багато років була топовою зіркою естради. Однак, на старості років пішла зі сцени, відмовившись від свого образу, і тепер веде тихе сімейне життя з чоловіком Максимом Галкіним і двома маленькими дітьми. Нещодавно на одному з російських телеканалів показали інтерв'ю близького друга Пугачової Бориса Краснова, який розповів про її характер і про те, як її одного разу довели до сліз на світському заході.

За словами Краснова, Алла Борисівна іноді дозволяє людям користуватися своєю м'якістю, але її бояться. "Її бояться всі, хто буває поруч. Особливо страшно, коли вона не в дусі. Але вона часом дивно м'яка людина. І багато хто цим користується", - зазначив він.

Також друг Примадонни додав, що її складно вивести з себе, хоча були випадки, коли деяким це вдавалося. Виявляється, скандальний журналіст Отар Кушанашвілі буквально довів артистку до сліз, назвавши її "конем Пржевальського", коли вона була у відносинах з Кіркоровим. "Цей негідник спочатку гидоту страшну сказав про неї і Філіпа. А потім вони зустрілися під час одного заходу, і він продовжував її діставати, довівши до сліз", - згадав Краснов.

Відзначимо, що в недавньому інтерв'ю Алла Пугачова зізналася, до зустрічі з Максимом Галкіним і поняття не мала, як це бути заміжня. Всі е чоловіки були зайняті собою, і тільки гуморист щиро про неї піклується. "Зараз живу таким життям, якого я взагалі не знала. Я не знала, що таке бути заміжня. У мене маленькі діти, і чоловік - не п'є, не курить, вірний, талановитий, з гумором, красивий...", - поділилася примадонна.

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