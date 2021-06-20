Максим Галкин решил время уделить семье и провести с ними памятные выходные
Как сообщает Politeka.net, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, Алла Пугачева и Максим Галкин демонстрируют идиллию в отношениях. В последнее время они не часто появляются на светских мероприятиях.
Артисты все чаще предпочитают проводить время в семье, устраивая совместные прогулки в деревне Грязь, где располагается их роскошный особняк. Новыми кадрами с их совместного отдыха Максим Галкин поделился в Instagram.
На умилительных кадрах Максим показал, как Алла вместе со своей дочерью разукрашивают камни. Девочка рассказала, что ее брат-близнец Гарри был тем, кто отшлифовал камни для нее.
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К тому же девочка с мамой показали результаты своего труда - они соединили фарфоровые статуэтки с камнями, которые перед этим разукрасили яркими красками.
Отец семейства не сдерживает эмоций и постоянно нахвалит своих любимых женщин: "Какие вы молодцы! Класс, ну круто же".
Подписчики искупали телеведущего в ласковых и теплых словах в комментариях. Многие из них отметили, что звездные родители просто чудо, ведь находят время в своем плотном графике, чтобы побыть с детьми: "Как же это мило", "Какие молодцы родители- действительно занимаются воспитанием детей", "Такое теплое видео!", "Гениально и просто. Завораживает разговор родителей и детей", "Какие у Вас детки замечательные".
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