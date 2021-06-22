Російський шоумен Максим Галкін поділився кадрами зі своєї вечірки, яку він закотив на честь дня народження

Як передає Politeka.net, днями Галкін голосно відсвяткував своє 45-річчя, закотивши галасливу вечірку. На свято до шоумена і Примадонни прийшли "вершки" російського шоу бізнесу різних поколінь. У мережі довго обговорювали поведінку 72-річної Алли Пугачової, яка, забувши про вік, стала пристрасно цілувати іменинника. Було на святі і багато інших моментів, якими Галкін вирішив поділитися у себе в мережі.

"Ох, як було весело! У цих чудових фото лише частина атмосфери цього незабутнього вечора. Не можу не поділитися", - підписав серію знімків артист.

Серед фото був епізод, на якому Галкін запалював з російським співаком Миколою Басковим біля величезного торта. Басков співав, а Галкін, судячи з фото, підтанцьовував.

"Це було нереальне свято!!! Дякууууююю!! Любимо", "Господи! А Кіркоров то де???! Як же без нього то?", "Микола ніби фігурка на торті, вдалий кадр", "молодці!!! Все, що нажили, це все Ваш талант і працездатність", - пишуть користувачі Мережі.

Також на кадрах був момент, де іменинника підкидали на руках.

Нагадаємо, що 72-річна Пугачова відірвалася на ювілеї Галкіна, як ніби їй 18: закотили справжній бенкет.

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