Российский шоумен Максим Галкин поделился кадрами со своей вечеринки, которую он закатил в честь дня рождения

Как передает Politeka.net, на днях Галкин громко отпраздновал свое 45-летие, закатив шумную вечеринку. На праздник к шоумену и примадонне пришли "сливки" российского шоу бизнеса разных поколений. В Сети долго обсуждали поведение 72-летней Аллы Пугачевой, которая, забыв про возраст, стала страстно целовать именинника. Было на празднике и много других моментов, которыми Галкин решил поделиться у себя в сети.

«Ох, как было весело! В этих замечательных фото лишь часть атмосферы этого незабываемого вечера. Не могу не поделиться», - подписал серию снимков артист.

Среди фото был эпизод, на котором Галкин зажигал с российским певцом Николаем Басковым возле громадного торта. Басков пел, а Галкин, судя по фото, подтанцовывал.

«Это был нереальный праздник!!! Спасибооооо!! Любим», «Господи! А Киркоров то где???! Как же без него то?», «Николай будто фигурка на торте, удачный кадр», «Молодцы!!! Все, что нажили, это все Ваш талант и трудоспособность», - пишут пользователи сети.

Также на кадрах был момент, где именинника подбрасывали на руках.

Напомним, что 72-летняя Пугачева оторвалась на юбилее Галкина, как будто ей 18: закатили настоящий пир.

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