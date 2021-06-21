У Мережі жарко обговорюють цікаве фото з Аллою Пугачовою і її чоловіком Максимом Галкіним

72-річна Примадонна і 45-річний гуморист у шлюбі вже десять років. Пара виховує 7-річних двійнят Лізу та Гаррі, народжених від сурогатної матері, і цілком щасливо живуть у своєму розкішному замку в селищі Грязь під Москвою. При цьому улюбленою темою користувачів, як і раніше, є обговорення їх зовнішності та різниці у віці.

На одній з фанатських сторінок в Instagram опублікували архівний знімок, на якому Пугачова з Галкіним постали, схоже, під час застілля, передає Politeka.net. Співачка стояла позаду молодого чоловіка, обіймаючи його за плечі. Фото було зроблено ще до того, як Алла Борисівна схудла, тому вона виглядала помітно повніше, ніж зараз. Зайві кілограми, на думку коментуючих, тільки посилили різницю, що впадає в очі, між її зовнішнім виглядом та Максима, якого багато хто охрестив "хлопчиком". А ось Пугачову обізвали "мамою або бабусею Галкіна".

"Коли я його обіймаю, я закриваю очі, уткнувшись до нього в шию, і розумію, що більше мені нічого не потрібно, Тільки б ніколи не відпускати його. ❤️ 😍 🥰

#аллапугачева #максимгалкін", - підписав знімок автор поста, акцентуючи увагу все ж не на зовнішності, а почуттях.

"Бабуся поряд з хлопчиком 😂 - ну обов'язково треба підкреслити, заздрість погана якість, порадіти треба за людей, нехай у Вас все буде чудово 😃"

"Чудова пара, любов несіть свою в своїх прекрасних діток! Щастя та миру🔥❤️"



"Бабуся Максима"

"Ну, якщо хлопчикові так подобається то яка розмова - якому хлопчикові？Він вже давно мужик досвідчений, 45 років. І будинок побудував, і купу дерев посадив, і дітей ростить. І має право на свій вибір"

"Максим молоденький і красивий а Пугачова мама Максима - Але їм добре разом! Максима ніхто насильно не змушував...? - та не заздрість це, просто неприємно, Галкін заслуговує під стать собі молоду і красиву а не цю стару, яка запалювала в молодості"

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