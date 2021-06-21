В Сети жарко обсуждают любопытное фото с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным

72-летняя Примадонна и 45-летний юморист в браке уже десять лет. Пара воспитывает 7-летних двойняшек Лизу и Гарри, рожденных от суррогатной матери, и вполне счастливо живут в своем роскошном замке в поселке Грязь под Москвой. При этом любимой темой пользователей по-прежнему является обсуждение их внешности и разницы в возрасте.

На одной из фанатских страничек в Инстаграм опубликовали архивный снимок, на котором Пугачева с Галкиным предстали, похоже, во время застолья, передает Politeka.net. Певица стояла позади молодого мужа, обнимая его за плечи. Фото было сделано еще до того, как Алла Борисовна похудела, поэтому она выглядела заметно полнее, чем сейчас. Лишние килограммы, по мнению комментирующих, только усугубили и так бросающуюся в глаза разницу между ее внешним видом и Максима, которого многие окрестили "мальчиком". А вот Пугачеву обозвали "мамой или бабушкой Галкина".

"Когда я его обнимаю, я закрываю глаза, уткнувшись к нему в шею, и понимаю, что больше мне ничего не нужно, только бы никогда не отпускать его. ❤️ 😍 🥰

#аллапугачёва #максимгалкин", - подписал снимок автор поста, акцентируя внимание все же не на внешности, а чувствах.

"Бабушка рядышком с мальчиком 😂 - ну обязательно надо подчеркнуть, зависть плохое качество, порадоваться надо за людей, пусть у Вас все будет замечательно 😃"

"Чудесная пара, Любовь несите свою в своих прекрасных деток! Счастья и мира🔥❤️"



"Бабушка Максима"

"Ну, если мальчику так нравится то какой разговор - Какому мальчику？Он уже давно мужик матерый, 45 лет. И дом построил, и кучу деревьев посадил, и детей растит. И имеет право на свой выбор"

"Максим молоденький и красивый а Пугачева мама Максима - Но им хорошо вместе! Максима никто насильно не заставлял...? - да не зависть это, просто неприятно, Галкин заслуживает под стать себе молодую и красивую а не эту старуху, которая прожигала в молодости"

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