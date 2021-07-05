Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін повідомив про непоправну втрату
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram російський шоумен висловив співчуття родині режисера і актора Володимира Меньшова, який не зміг пережити наслідків коронавірусу.
"Не стало Володимира Меньшова. Важко підібрати слова, щоб в декількох рядках описати почуття безповоротної втрати. Особистість, режисер, актор, геній. Спасибі, що були в нашому житті. Ваші фільми будуть допомагати нам жити далі. Вічна пам'ять. Найглибші співчуття родині", - написав він.
"Світла пам'ять", - додала в коментарях співачка Софія Ротару.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Зірка популярних серіалів пішов з життя після довгої хвороби: "Він був абсолютною легендою"
Зливи з градом обрушаться на Україну, термінове попередження ДСНС: які регіони в зоні ризику
Обірвалося життя відомого українського лікаря, яка рятувала дітей: "Було стільки планів"
Молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила поїхати: "Я ледве витримую..."
Співчуття у зв'язку з відходом актора висловили і на фан-сторінці дочки Примадонни співачки Христини Орбакайте.
"Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління «Мосфільму» помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Алла Пугачова серйозно постраждала в бійці, гостям довелося розбороняти: "Порвала їй рот, око"
Як повідомляла Politeka, хвороба забрала життя відомого актора: талант і харизма зробили його кумиром багатьох поколінь.
Також Politeka писала, що зірка популярних серіалів пішов з життя після довгої хвороби: "він був абсолютною легендою"