Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін повідомив про непоправну втрату

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram російський шоумен висловив співчуття родині режисера і актора Володимира Меньшова, який не зміг пережити наслідків коронавірусу.

"Не стало Володимира Меньшова. Важко підібрати слова, щоб в декількох рядках описати почуття безповоротної втрати. Особистість, режисер, актор, геній. Спасибі, що були в нашому житті. Ваші фільми будуть допомагати нам жити далі. Вічна пам'ять. Найглибші співчуття родині", - написав він.

"Світла пам'ять", - додала в коментарях співачка Софія Ротару.

Співчуття у зв'язку з відходом актора висловили і на фан-сторінці дочки Примадонни співачки Христини Орбакайте.

"Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління «Мосфільму» помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

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