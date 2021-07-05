Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм российский шоумен выразил соболезнования семье режиссера и актера Владимира Меньшова, который не смог пережить последствий коронавируса.

«Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актёр, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши Фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье», - написал он.

«Светлая память», - добавила в комментариях певица София Ротару.

Соболезновая в связи с уходом актера выразили и на фан-странице дочери Примадонны певицы Кристины Орбакайте.

«Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Светлая память», - говорится в сообщении.

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Как сообщала Politeka, болезнь забрала жизнь известного актера: талант и харизма сделали его кумиром многих поколений.

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