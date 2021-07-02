Экс-домработница Аллы Пугачевой раскрыла подробности стычки между Примадонной и известной целительнице

80-летняя домработница Людмила Ивановна почти 30 лет она проработала на Аллу Пугачеву. Подробности инцидента, который когда-то сколыхнул общественность она рассказала в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым.

Все началось с того, что Пугачева захотела пригласить целительницу к себе в гости, но та соглашаться не хотела. Когда экстрасенс все же приехала к Примадонне, то дружеской беседы не вышло.

По словам домработницы, Джуна отказалась пить поставленную перед ней Примадонной рюмку водки. И очень быстро женщины сцепились, да так, что другим гостям пришлось вмешаться.

Сама целительница рассказывала, что Пугачевой после их драки понадобилась помощь врачей.

«Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии», — заявляла Джуна.

А вот у домработницы Пугачевой есть своя версия по поводу произошедшего. По мнению Людмилы Ивановны, две неординарные женщины просто не поняли друг друга.

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