Экс-домработница Аллы Пугачевой раскрыла подробности стычки между Примадонной и известной целительнице
80-летняя домработница Людмила Ивановна почти 30 лет она проработала на Аллу Пугачеву. Подробности инцидента, который когда-то сколыхнул общественность она рассказала в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым.
Все началось с того, что Пугачева захотела пригласить целительницу к себе в гости, но та соглашаться не хотела. Когда экстрасенс все же приехала к Примадонне, то дружеской беседы не вышло.
По словам домработницы, Джуна отказалась пить поставленную перед ней Примадонной рюмку водки. И очень быстро женщины сцепились, да так, что другим гостям пришлось вмешаться.
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Сама целительница рассказывала, что Пугачевой после их драки понадобилась помощь врачей.
«Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии», — заявляла Джуна.
А вот у домработницы Пугачевой есть своя версия по поводу произошедшего. По мнению Людмилы Ивановны, две неординарные женщины просто не поняли друг друга.
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