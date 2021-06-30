Снимок с Аллой Пугачевой, придерживающей спадающую с ее плеч кофту, вызвало бурную реакцию в сети

В свои 72 года российская Примадонна до сих пор остается обсуждаемой личностью, обгоняя по популярности очень многих молодых звезд. В последнее время и она сама, и ее супруг, Максим Галкин, регулярно делятся в сети фото и видео, на которых певица предстает в простых повседневных образах. Одно из таких фото вызвало бурное обсуждение на фан-странице знаменитости в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, в сети опубликовали фото Пугачевой, сделанное во дворе особняка. На нем певица предстала в летнем образе. На ней довольно короткие джинсовые шорты, белые кроссовки и бежевая блузка с открытыми плечами.

Кадр сделан в движении, поэтому на нем кажется, будто певица пытается удержать на груди блузку, которая с нее спадает. Выражение лица Пугачевой получилось далеко не фотогеничным.

В сети тут же принялись обсуждать этот снимок.

«Кто же так не терпит Пугачеву, что выставляет подобные не очень удачные фото?», «И выглядит она очень прилично, всем бы так в 72 года», «Это шо за Кощей?», «Молодец Аллочка, худенькая и красивая, без этих Фотошопов», «Не пугайте народ», «О боже спрячься», «Завалили её комплиментами бабушка и забылась», - пишут люди.

Напомним, внешность новой внучки Аллы Пугачевой перестала быть тайной.

Как сообщала Politeka, Галкин показал, как Пугачева ушла в отрыв и задрала платье во время танца.

Также Politeka писала, что 72-летняя Пугачева "зажгла" на вечеринке, задирая юбочку.