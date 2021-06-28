В сети обсуждают внешность внучки певицы Аллы Пугачевой

Сын брата Аллы Пугачевой, Евгения, Владислав и его жена Гузель показали свою малышку, передает Politeka.net. Пару лет назад Владислав, завязав с наркотиками, завел новую семью.

Сейчас мужчина со своей супругой воспитывает дочь, Аллу. Гузель показала в Инстаграм, как выглядит новая внучка Пугачевой, перестав делать из этого тайну.

"Всем привет! 😻Меня зовут Алла, мне 10 месяцев. Я люблю мультики и маму с папой. А Вас как зовут? Давайте знакомиться", - подписала фото любящая мать.

На снимках можно полюбоваться улыбающимся ребенком в милых платьицах.

За день публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Тьфу тьфу. Красивая.🐣", "Маленькая красотка!🙏🙏🙏", "Прелесть это маленький ангелочек", "Тфу тфу пупсик❤️", "есть сходство с Пугачевой и с Лизой тоже есть сходство", "Будь такой же талантливой и неповторимой как наша всеми любимая Алла Борисовна Пугачева", "Какая хорошенькая. Пусть растёт крепенькой и здоровенькой. Всех благ!!! 😍😍😍", "Какое счастье иметь ДОЧЬ, хорошенькая, родная, любимая👏", "Есть сходство с Лизой".

Отметим, у Владислава есть сын от предыдущих отношений, которого опекает Пугачева. В прошлом году племянник примадонны хотел забрать мальчика себе.

Напомним, что в семье Аллы Пугачевой грядет пополнение.

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