Известная певица Алла Пугачева спровоцировала обсуждения своего интересного образа

Звезда идет в ногу со временем, поэтому всегда старается выглядеть не только стильно, а еще и эффектно, пишет Politeka.net. С молодого возраста Пугачева могла приворожить своим луком.

За многие годы творчества были, как неудачные, так и наряды, подчеркивающие привлекательность певицы.

Пользовали сети до сих пор создают фан-страницы, на которых вспоминают не только творчество, но и образы звезды. Так, в одной из групп разместили видео, снятое еще в 2016 году на Славянском базаре в Витебске. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Постаревшая примадонна выступала в платье, которое вызвало обсуждение в комментариях. Наряд был с длинной прозрачной юбкой, и, таким образом, можно было рассмотреть ножки Аллы.

"Если я кого-то, кого-то погублю, то лишь себя, только лишь себя…❤️", - написали авторы поста.

За час пост собрал почти 50 тысяч просмотров и много комментариев:

"Лучшая. Образцовая. Живая легенда", "Какое платье интересное у Аллы, какие ножки просвечиваются!🔥👍", "Красотка", "Платье бесподобное!!!😍❤️🔥", "Какая красивая Алла Счастья вам Здоровья Любите друг друга", "Но эта юбка короткая и ножки меня убивают...ну некрасиво же!!!", "Платье!!!🔥🔥🔥", "Красиво! Профессиональное исполнение! Браво, Алла Борисовна!", "Платье очень красивое и очень подходит", "Платье совсем не по возрасту !!! Хотя очень люблю Аллу!!! Может не права - извините 😞".

Напомним, 72-летняя Алла Пугачева помолодела в компании известных коллег: "Гремучая смесь".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина устроила "концерт" звездному отцу: "Ты мой кумир".

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