В Сеть просочилось любопытное фото еще совсем юной Аллы Пугачевой

Как передает Politeka.net, показать, как 72-летняя Примадонна выглядела до славы, рискнул продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Соответствующее фото он опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм.

"Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачевой в семнадцать лет. Вот так. А потом...", - подписал кадры Разин.

На первом коллаже продюсер показал черно-белые снимки молодых себя и Пугачевой. У последней была короткая стрижка. И хоть во взгляде уже чувствовался присущий ей "огонек", но чертами лица - еще ни намека на привычную Примадонну.

На втором коллаже Разин продемонстрировал, что стало с ними "потом".

"Люди, поставившие на уши весь СССР", - подписал он кадр.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Впереди такая интересная творческая жизнь 👏👏👏 Андрей Александрович, хотели бы изменить что-то оглянувшись назад?" - "Нет 😢" - "А почему такой печальный смайлик?)) Для меня и моей подруги Вы в те золотые годы Ласкового мая самый обаятельный и очаровательный ❤️😍"

"Вы легенды нашей эстрады и страны 👍👏🔥"

"Вы изменили жизнь людей, наполнили ее чувствами и яркими красками!"

Отметим, в семнадцатилетнем возрасте, в 1966 году, на тогда еще неизвестную Пугачеву, но уже начавшую карьеру певицы, вышел композитор Владимир Шаинский. Он предложил ей записать несколько его песен: «Как бы мне влюбиться», «Не спорь со мной», «Дрозды». Вскоре «Как бы мне влюбиться» и «Не спорь со мной» стали победителями в конкурсе «Песня месяца», проводимом на Всесоюзном радио.

А спустя год будущая Примадонна впервые выступила на телевидении.

Напомним, 72-летняя Алла Пугачева помолодела в компании известных коллег: "Гремучая смесь".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина устроила "концерт" звездному отцу: "Ты мой кумир".

Также Politeka писала, что соседи взъелись на Аллу Пугачеву и Галкина, детали конфликта: «Чего ты и нам продукты не носишь?».