Муж певицы Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, с гордостью показал свою возлюбленную

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже около 20 лет, передает Politeka.net. В своих многочисленных интервью артист не раз говорил о чувствах к супруге, не забывая упомянуть о ее мудрости.

Галкин время от времени выкладывает снимки с женой в своем Инстаграм. В этот раз шоумен выложил снимок, на котором Алла Борисовна позирует в красивом платье. Примадонна была запечатлена во время зажигательного танца, она улыбалась и задирала юбочку. Дополнила образ красивая прическа кудрями.

"😍💃🏼", - подписав кадр любящий супруг.

За 50 минут публикация собрала почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Задор и блеск в глазах - вот когда видно что женщина счастлива! Вам есть за что благодарить Бога!", "Красотка 😍", "Красиво очень!!! Легенда!!!!!! Шикарная наша Алла Борисовна!!!!!!", "Великая женщина🔥😍", "Как счастливо и динамично 😍", "Ну какова красота🔥 Ножки Франции", "Ей нет равных👏👏👏🔥🔥🔥", "Бабуля выглядит топ 🙏", "Алла как всегда прекрасна!!!🔥🔥🔥", "Прямо как испанка Алла Борисовна танцует!", "Звезда несомненно и в любом возрасте!!!", "Вау😍красотка🌟🎉🎉🎉", "Бабуся отжигает!😂😂😂", " Вот так до старости и без усталости. Так держать, Аллочка Борисовна", - написали пользователи сети.

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