Дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, поделилась впечатляющим кадром с матерью

Кристина Орбакайте пошла по стопам матери, построив карьеру исполнительницы и актрисы, передает Politeka.net. Артистка хвастается своим талантом при любой возможности.

В этот раз она спела вместе с Пугачевой на дне рождении ее мужа, Максима Галкина. Соответствующим кадром Орбакайте поделилась в Инстаграм.

Обе позировали с микрофоном и пели улыбаясь. А позади можно заметить коллегу артисток - Николая Баскова.

"И хорошее настроение не покинет больше нас! #всемдобра", - пописала снимок Кристина.

За три часа публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Будем надеяться, что завтра на Жаре вы выступите в коротком платье 😉", "Очень позитивный снимок!!! Две любимые певицы!!!❤❤🌺🌺🌺", "Алла Борисовна..😍 божечки, вы такие красивые", "Фото передаёт атмосферу! Такие радостные ❤️❤️❤️ Прекрасного настроения и дня! ", "Басков недоволен, не он в фокусе)))", "Фотография на все времена!!!", "Какие Классные наши девочки!!!😍❤️❤️❤️❤️❤️Любим Вас!!❤️❤️❤️❤️", "Какие же вы обе классные! Здоровья вам и вашим семьям ❤️", "Две красотки!!! 🔥🔥🔥 Мама и дочка!!! 😍😍😍 Счастья, Здоровья и благополучия на долгие-долгие годы!!! ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, российский шоумен Максим Галкин отпраздновал 45-летие 18 июня. Поздравить юбиляра пришли сотни гостей – в числе приглашенных были и звезды российского шоу-бизнеса Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Валерия и Иосиф Пригожин и многие друге.

Напомним, 72-летняя Алла Пугачева помолодела в компании известных коллег: "Гремучая смесь".

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