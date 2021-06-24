Дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, поделилась впечатляющим кадром с матерью
Кристина Орбакайте пошла по стопам матери, построив карьеру исполнительницы и актрисы, передает Politeka.net. Артистка хвастается своим талантом при любой возможности.
В этот раз она спела вместе с Пугачевой на дне рождении ее мужа, Максима Галкина. Соответствующим кадром Орбакайте поделилась в Инстаграм.
Обе позировали с микрофоном и пели улыбаясь. А позади можно заметить коллегу артисток - Николая Баскова.
"И хорошее настроение не покинет больше нас! #всемдобра", - пописала снимок Кристина.
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За три часа публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.
"Будем надеяться, что завтра на Жаре вы выступите в коротком платье 😉", "Очень позитивный снимок!!! Две любимые певицы!!!❤❤🌺🌺🌺", "Алла Борисовна..😍 божечки, вы такие красивые", "Фото передаёт атмосферу! Такие радостные ❤️❤️❤️ Прекрасного настроения и дня! ", "Басков недоволен, не он в фокусе)))", "Фотография на все времена!!!", "Какие Классные наши девочки!!!😍❤️❤️❤️❤️❤️Любим Вас!!❤️❤️❤️❤️", "Какие же вы обе классные! Здоровья вам и вашим семьям ❤️", "Две красотки!!! 🔥🔥🔥 Мама и дочка!!! 😍😍😍 Счастья, Здоровья и благополучия на долгие-долгие годы!!! ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, российский шоумен Максим Галкин отпраздновал 45-летие 18 июня. Поздравить юбиляра пришли сотни гостей – в числе приглашенных были и звезды российского шоу-бизнеса Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Валерия и Иосиф Пригожин и многие друге.
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