Певица Алла Пугачева показала, как умеет двигаться на одном из праздников

Кажется, 72-летняя Алла Пугачева не чувствует себя на свой возраст, передает Politeka.net. Некоторые поклонники с восхищением за ней наблюдают и размещают кадры того, как сейчас выглядит звезда.

В этот раз в одной из фан-групп опубликовали видео, на котором можно заметить, как артистка "зажигает" на одной из вечеринок. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Алла танцевала в длинном платье, задирая юбочку. Чувству ритма исполнительницы могут позавидовать молодые.

"Зажигай, детка 💃💃💃", - написали авторы поста, повторив слова песни из видео.

За три часа публикация собрала почти 40 тысяч просмотров и много комментариев. Отметим, что не все были в восторге от увиденного.

"Красавица, умница наша Алла Пугачева!!! Таких больше нет и не будет!! Дай Боже, чтобы вы долго- долго жили с нами!!! Мы вас очень любим!!! 🔥🔥🔥👏👏👏😍😍😍", "Детка еле ногами передвигать начала", "Красавица умница наша Алла Пугачева 🔥Она- часть нашей жизни", "Красотка в розовом,обаятельная!!!", "Не надо выкладывать такие видео, есть гораздо лучше 🤗", "Вечная вы наша", "Да, возраст дает о себе знать,движения скованны. Здоровья Вам и долгих лет жизни".

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