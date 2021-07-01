Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина покорили своим видом в форме

Как известно, 72-летняя певица и ее муж-шоумен воспитывают близнецов – Лизу и Гарри. Дети растут общительными и харизматичными, поэтому родители часто делятся в сети фото и видео со своими наследниками. Близнецам уже исполнилось семь лет, и в прошлом году они пошли в школу. Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм показали, как брат с сестрой выглядят в своей форме.

Так, на опубликованном фото Лиза и Гарри выглядят как образцовые школьники. Мальчик позирует в серых брюках, белой рубашке и черном пиджаке с эмблемой школы. Его сестра одета в серую жилетку и юбку в складочку, а также белую блузку.

Даже глядя только на форму, можно понять, что дети посещают элитную частную школу.

На снимке Лиза наклонила голову на плечо брата с милой улыбкой. Судя по всему, близнецы очень дружны.

Поклонники звездного семейства не смогли пройти мимо этого фото.

«Какие вы милые и славные ребята!!», «Вот так дружно по жизни», «Какие прекрасные и воспитанные дети!», «Растут дети», «Лизонька с детства под защитой- рядом всегда тот кто сильнее- Брат», - пишут люди.

Напомним, внешность новой внучки Аллы Пугачевой перестала быть тайной: "Есть сходство с Лизой".

Как сообщала Politeka, Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы.

Также Politeka писала, что 72-летняя Пугачева в наряде без бретелек прижалась к Галкину.