Юморист Максим Галкин обескуражил ярким фото со своей супругой Аллой Пугачевой
Как известно, на днях Галкин отпраздновал 45-летие, закатив шумную вечеринку, на которую собрались "сливки" шоубиза. В Сеть просочились кадры буйства Примадонны во время торжества. 72-летняя певица, забыв о возрасте, вовсю кокетничала с мужем, более того жарко поцеловала его в губы на публике под радостные крики "горько".
В своем новом посте в Инстаграм Галкин похвастался душевным фото с возлюбленной, которое было сделано во время вечеринки, передает Politeka.net.
"Чудесный вчера был день 😊", - говорится в подписи.
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На кадре Алла Борисовна в светлом платье без бретелей прильнула к мужу, покрутив перед ним плечиками. Оба артиста широко улыбались в этот момент.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"Спасибо за этот невероятный вечер! Наслаждалась вся страна! А после вашего поцелуя ночь была огненная у миллионов ваших почитателей🔥Ждём прирост населения через девять месяцев🔥♥️💯"
"красивые и самые любимые ❤️"
"Очень интересно было смотреть ваши сторис, Максим! Юбилей удался на славу!😊👏"
"Счастье вам, вашим близким🙌❤️"
"Любооовьь🥺❤️ счастья Вам! И ещё много-много таких вечеров!🔥👏"
"Вы прекрасная пара, любуюсь вами, здоровья и благополучия вам❤️"
"Поцелуй с Аллой был вишенка на торте 😍"
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