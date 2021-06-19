Юморист Максим Галкин обескуражил ярким фото со своей супругой Аллой Пугачевой

Как известно, на днях Галкин отпраздновал 45-летие, закатив шумную вечеринку, на которую собрались "сливки" шоубиза. В Сеть просочились кадры буйства Примадонны во время торжества. 72-летняя певица, забыв о возрасте, вовсю кокетничала с мужем, более того жарко поцеловала его в губы на публике под радостные крики "горько".

В своем новом посте в Инстаграм Галкин похвастался душевным фото с возлюбленной, которое было сделано во время вечеринки, передает Politeka.net.

"Чудесный вчера был день 😊", - говорится в подписи.

На кадре Алла Борисовна в светлом платье без бретелей прильнула к мужу, покрутив перед ним плечиками. Оба артиста широко улыбались в этот момент.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Спасибо за этот невероятный вечер! Наслаждалась вся страна! А после вашего поцелуя ночь была огненная у миллионов ваших почитателей🔥Ждём прирост населения через девять месяцев🔥♥️💯"

"красивые и самые любимые ❤️"

"Очень интересно было смотреть ваши сторис, Максим! Юбилей удался на славу!😊👏"

"Счастье вам, вашим близким🙌❤️"

"Любооовьь🥺❤️ счастья Вам! И ещё много-много таких вечеров!🔥👏"

"Вы прекрасная пара, любуюсь вами, здоровья и благополучия вам❤️"

"Поцелуй с Аллой был вишенка на торте 😍"

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