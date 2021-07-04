Украинская певица, бывшая солистка поп-группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха показала нежное фото с букетами цветов

В этот раз бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Вика поделилась ярким кадром после концерта. Звезда выступила настолько хорошо, что поклонники буквально завалили ее огромными букетами цветов, которые невозможно удержать в руках.

«Когда ты любуешься розой, разве ты не осознаешь, что она постоянно меняется? Если Роза перестаёт расти, цвести, она погибает. 🥀🥀🥀 То же самое происходит и с людьми.

Я знаю, что в неАнгелах ни одной минуты упущено не было и совсем скоро мы перейдем в "новую реальность", которая будет отличаться от привычной нашей жизни. В ней я посвящу всю себя музыкальной эволюции, как артиста!✊» - рассказала Виктория под концертным кадром.

Звезда так же подметила, что в нынешнее время, в ее гастрольной жизни, она встретила человека, который работал в комплексе, где она выступала. Автор зачитал необычное стихотворение,которое должна была услышать именно Виктория.

«Поэты полагаются не столько на знание, сколько на чувство, но чувство это оказывается нередко вернее и точнее любого самого просвещенного знания» - подчеркнула в завершении звезда.

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