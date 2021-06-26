Виктория Смеюха после распада "НеАнгелов" продолжила сольную карьеру на радость многочисленных поклонников

35-летняя звезда сейчас гастролирует с концертами по украинским городам. Так, звезда показала в своем Инстаграм, как ее тепло встретили в Запорожье, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Виктория выступила в одном из ресторанных комплексов, появившись в соблазнительном образе. На ней был топ с рукавами-воланами и узкая юбка с разрес от бедра.

Брюнетка буквально купалась в лучах славы, когда фанаты кинулись делать с ней селфи и дарить подарки. Один из поклонников вручил Смеюхе бутылочку шампанского - артистка была приятно удивлена. Но ее менеджер, попавший в кадр, тут же забрал подарок.

"Меня подкупают!, - воскликнула она, - А менеджеры забирают... Ну, что это за несправедливость?".

В подписи к кадрам певица обратилась к публике, поблагодарив за признание:

"Драгоценные ВЫ мои 🤗, спасибо что потратили свое личное время, чтобы прийти на выступление! Где бы мы ни были, какими бы не стали, самое важное для меня — ваше присутствие и внимание.🙏🏼🤍 Знайте, что все ваши слова вселяют в меня надежду на все самое прекрасное, что может произойти в жизни! Спасибо, что ВЫ есть!🥰😘"

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Ооо, да, наше Запорожье такое😂 любвеобильное"

"Какая преданность своим поклонникам😻невероятно🥰"

"Умничка!!! Я тоже хочу на твой концерт!!! ❤️"

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