Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала яркие фото из Запорожья
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Виктория Смеюха, которая выступала в составе группы "НеАнгелы", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась забавными кадрами из Запорожья, где побывала в интересном историческом месте.
На новых снимках Виктория запечатлена в интересных позах на фоне потрясающего пейзажа. На прогулку она вышла в коротких темно-синих шортах свободного кроя и ярком облегающем топе с веселым узором. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.
В подписи к фотографиям Смеюха написала: "В плотном рабочем графике нужно не забывать о себе и находить время для маленьких радостей. Сегодня я наконец-то познакомилась с прекрасной архитектурой в Запорожье. А кто ещё не успел увидеть заключительный концерт группы, в 19:00 милости просим в «Розенталь»".
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