Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха, рассказала о сольной карьере

Недавно состоялся последний совместный концерт Виктории и Славы, в ходе которого фанаты завалили артисток просьбами исполнить сольные песни и отдельными выходами на бис. Артисткам пришлось высказаться по этому поводу.

Виктория сопроводила свое обращение чувственными кадрами с выступления, покорив внешним видом.

«Друзья, я прочла много отзывов о концерте в Одессе. Прошу вас посмотреть на мою жизнь со стороны. Хочу, чтобы вы понимали, что в нашей группе я не одна, и если бы я могла, то обязательно спела бы на бис. Доминирование ближайшего окружения сильно снижает уровень моих действий.

У нас с вами впереди будет много тёплых встреч на моих сольных концертах, где мы будем петь песни до последней ноты!», - пишет Вика.

Поклонники поддержали переживания артистки:

«Супер концерт! Браво Талант, голосище и красота❤; Просто королева; Викулечка, в добрый путь и только удачи!; Спасибо! Вы помогаете мне преодолеть жизненные трудности. 😌🙏🏼 всё получится, Викуль, и всё будет хорошо!!!; Все получится, Викуль, и все будет хорошо; ну просто загляденье 🔥 спасибо большое; самое лучшее впереди; Главное всегда продолжай кайфовать на сцене».

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По словам артистки, решение о прекращении работы группы было принято не ею и ее коллегой Славой Каминской, а их продюсером Юрием Никитиным.

"Я хочу подчеркнуть, что это решение принял Юра. Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. В тот день когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом", - вспоминает Виктория.

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