Известная певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", похвасталась отдыхом

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха много лет выступала в дуэте со Славой Каминской. Но совсем недавно группа "НеАнгелы" прекратила существование и каждая красотка пошла своим путем. Виктория не стала терять времени и улетела на отдых в Египет.

Девушка в Инстаграм опубликовала ролик, на котором показала, как развлекается в отпуске. Смеюха была в топике и трусиках от купальника. Певица устроила горячие танцы, двигаясь всеми частями тела.

"Наслаждаюсь лучшими часами своего до предела загруженного дня. А как проходит ваше воскресенье?", - написала Виктория под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 6 тысяч раз и написали комментарии:

"Вика, какая же у Вас красивая фигура. Пресс", "Красотка", "Как можно быть такой красоткой", "Огонь", "Вика, стройте, пожалуйста", "На это можно смотреть вечно", "Войны не избежать, Украина скинула на Египет соблазнительную бомбу".

Мы писали, что бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как проводит вечера в Египте.

На первом фото исполнительница позирует днем снаружи кафе. На ней милая разноцветная кофточка и облегающие джинсы, которые подчеркивают формы Виктории.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала свои цветочки, приняв раскованную позу на кровати

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