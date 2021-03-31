Хореограф Влад Яма из шоу "Танці з зірками" восхитил горячими танцами в столичном ресторане
Как передает Politeka.net, жена танцора Лилия Яма показла кадры на своей странице в Инстаграм.
Можно заметить, что супруги отрываются вовсю. При этом некоторые движения выглядят особенно пикантными.
"Молодцы! Браво!" - слышны крики за кадром.
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Стоит отметить, что Лилия замечательно двигается под музыку и не уступает в этом супругу. Не удивительно, что многие думают, будто она тоже профессионально занимается танцами, хотя это не так. Лилия имеет диплом менеджера по туризму.
Интересно, что Влад и Лилия познакомились именно в клубе.
«Я первый заметил Лилю, и первая мысль была — что эта девочка слишком красивая и недоступная для меня. Я ничего о ней еще не знал, это было чисто внешнее впечатление. Уже потом я начал наводить справки, кто она, есть ли у нее парень», - рассказывал хореограф.
Похоже, что супруги действительно любят подобный вид отдыха. И сейчас, во время карантина особенно скучают по нему, и пересматривают архивные кадры.
Кстати, именно это видео успела когда-то заснять экс-солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха.
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