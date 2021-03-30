Жена известного хореографа Влада Ямы, который является судьей популярного шоу "Танці з зірками", и в добавок актером, Лилия, показала чудесные кадры забав на пляже с высоты птичьего полета

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Лилия Яма разместила умопомрачительное видео съемок квадрокоптера.

"Влад снимал в первый раз квадрокоптером, а я монтировала.💃🏻✅", - написала жена знаменитого танцора и хореографа.

На видео семья Влада Ямы находится на побережье Майами, во время своего путешествия в США. Семейка вместе с малышом резвится на пляже, когда квадрокоптер летит навстречу, пролетает над ними, и кружит, показывая красоту природы и побережья.

В самом конце видео поднимается все выше вверх и опускается вниз, приближая Влада и Лилию в бикини и маленького сынишки, которые лежат на песке, наслаждаясь отдыхом.

"Очень круто 🔥🙌", "Умнички 🔥 красота какая 😍", "Безмежно гарно😍🔥🔥🔥", "Круто! які ви класні❤️", "Що за місце? Я бы сказала - головокружительно )))", "Главное, что все с отличным настоением, красотища вокруг. Музыка тоже супер. 👍❤", "Очень здорово!🔥", "Крутяк! Навіть для першого разу 🔥🔥🔥", "Как красиво вы такая семья прекрасная и красивая👏👏👏", - написали поклонники.

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