Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников необычным образом

Как передает Politeka.net, после распада «НеАнгелов» Виктория Смеюха занялась своей сольной карьерой. Сейчас красотка находится в поиске себя и своего нового стиля.

У себя в Инстаграм 35-летняя певица поделилась ярким снимком, на котором предстала в образе вампирши. Она была одета в накидку из булавок, а ее руки были закованы в цепи. Яркий макияж и широко открытый рот добавили образу Виктории особого шарма и дерзости.

"Неукротимая энергия внутри меня… А как вам такое alter ego?", - спросила артистка.

В комментариях певице оставили массу приятных и восторженных отзывов.

«Огнище», «Супер», «В этом кадре столько эмоций! Красиво, эмоционально, эстетично! Настоящий артист!», «Воу Воу», «Настоящая вампирша», «Клыков не хватает для полноты образа, а вообще огонь», «Бедный мужчина, попавший в ложе! И следа не оставишь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что недавно Виктория Смеюха появилась в длинном облегающем платье с прозрачной юбочкой, сквозь которую проглядывались стройные ножки. Сверху звезда надела джинсовую куртку с рукавами из перьев.

Напомним, что Смеюха из "НеАнгелов" вместе с Каминской тронули украинцев даже после распада группы: "Мама, я не плачу".

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха из "НеАнгелов" раскрыла новые детали о распаде группы: "Это решение принял...".

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