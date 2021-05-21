Українська співачка, колишня учасниця гурту " НеАнгели", Вікторія Смеюха прокаталася в машині разом з фаворитом Данилко під час Нацвідбору на Євробачення Melovin

Артист, якого називають фаворитом Андрія Данилка зазвичай виступає з яскравим макіяжем і лінзою, яка змінює колір райдужної оболонки ока. Але на новому відео Melovin постав без свого сценічного образу, а в автомобілі з ним їхала Вікторія Смеюха з "НеАнгели", передає Politeka.net.

Цікаво, що в автомобілі на повторі стоїть пісня "Ми не ангели" - перша сольна робота Вікторії Смеюхи після розпаду групи "НеАнгели", яку Melovin називає "майже прем'єрою" або предпрем'єрою. Парочка все одягнені в Чорне, тільки шапка Melovin надає якихось квітів їх дуету.
ДО РЕЧІ артист навіть не знімав маску з обличчя, але Вікторія вирішила зірвати маску з нього і спритно це зробила на камеру, полоскотавши його за щічку. Молоді люди у всю співають нову пісню в машині. А Вікторія не втрачає момент час від часу обійняти і доторкнутися Melovin.
"Яка ж крута пісня! На повтор!",- підписав відео Melovin.


Варто відзначити, що Смеюха в будь-якому вбранні виглядає просто приголомшливо. Так в недавньому пості вона з'явилася в довгій облягаючій сукні з прозорою спідничкою, крізь яку проглядалися ніжки.

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Раніше повідомлялося, що молодий і амбітний співак, улюбленець мільйонів дівчат Melovin показав, як виглядає без сценічного образу.

Нагадавши, Смеюха з " НеАнгелів "показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні:" хто з вас любить ризик так само?".

Як повідомляла Politeka, Сміюха з " НеАнгелів "в прозорій накидці і без білизни влаштувала випробування пристрастю:" обожнюю дивитися...".

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