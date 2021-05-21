Цікаво, що в автомобілі на повторі стоїть пісня "Ми не ангели" - перша сольна робота Вікторії Смеюхи після розпаду групи "НеАнгели", яку Melovin називає "майже прем'єрою" або предпрем'єрою. Парочка все одягнені в Чорне, тільки шапка Melovin надає якихось квітів їх дуету.

ДО РЕЧІ артист навіть не знімав маску з обличчя, але Вікторія вирішила зірвати маску з нього і спритно це зробила на камеру, полоскотавши його за щічку. Молоді люди у всю співають нову пісню в машині. А Вікторія не втрачає момент час від часу обійняти і доторкнутися Melovin.

"Яка ж крута пісня! На повтор!",- підписав відео Melovin.