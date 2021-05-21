Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха прокаталась в машине вместе с фаворитом Данилко во время Нацотбора на Евровидение Melovin
Артист, которого называют фаворитом Андрея Данилко обычно выступает с ярким макияжем и линзой, которая меняет цвет радужной оболочки глаза. Но на новом видео Melovin предстал без своего сценического образа, а в автомобиле с ним ехала Виктория Смеюха из "НеАнгелы", передает Politeka.net.
Стоит отметить, что Смеюха в любом наряде выглядит просто потрясающе. Так в недавнем посте она появилась в длинном облегающем платье с прозрачной юбочкой, сквозь которую проглядывались ножки.
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Ранее сообщалось, что молодой и амбициозный певец, любимец миллионов девушек Melovin показал, как выглядит без сценического образа.
Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".
Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в прозрачной накидке и без белья устроила испытания страстью: "Обожаю смотреть...".
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