Интересно, что в автомобиле на повторе стоит песня "Мы не ангелы" - первая сольная работа Виктории Смеюхи после распада группы "НеАнгелы", которую Melovin называет "почти премьерой" или предпремьерой. Парочка все одеты в черное, только шапка Melovin придает каких-то цветов их дуэту.

Кстати артист даже не снимал маску с лица, но Виктория решила сорвать маску с него и ловко это сделала на камеру, пощекотав его за щечку. Молодые люди во всю поют новую песню в машине. А Виктория не теряет момент время от времени приобнять и прикоснуться Melovin.

"Какая же крутая песня! На повтор!", - подписал видео Melovin.