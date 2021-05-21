Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха прокаталась в машине вместе с фаворитом Данилко во время Нацотбора на Евровидение Melovin

Артист, которого называют фаворитом Андрея Данилко обычно выступает с ярким макияжем и линзой, которая меняет цвет радужной оболочки глаза. Но на новом видео Melovin предстал без своего сценического образа, а в автомобиле с ним ехала Виктория Смеюха из "НеАнгелы", передает Politeka.net.

Интересно, что в автомобиле на повторе стоит песня "Мы не ангелы" - первая сольная работа Виктории Смеюхи после распада группы "НеАнгелы", которую Melovin называет "почти премьерой" или предпремьерой. Парочка все одеты в черное, только шапка Melovin придает каких-то цветов их дуэту.
Кстати артист даже не снимал маску с лица, но Виктория решила сорвать маску с него и ловко это сделала на камеру, пощекотав его за щечку. Молодые люди во всю поют новую песню в машине. А Виктория не теряет момент время от времени приобнять и прикоснуться Melovin.
"Какая же крутая песня! На повтор!", - подписал видео Melovin.


Стоит отметить, что Смеюха в любом наряде выглядит просто потрясающе. Так в недавнем посте она появилась в длинном облегающем платье с прозрачной юбочкой, сквозь которую проглядывались ножки.

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Ранее сообщалось, что молодой и амбициозный певец, любимец миллионов девушек Melovin показал, как выглядит без сценического образа.

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