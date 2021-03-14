Співак MELOVIN, фаворит Андрія Данилка, спантеличив детективів на шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, 23-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram забавну відеонарізку, де судді з шоу "Маска" гадають, в якому саме костюмі він може ховатися (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Вечір імені кого? 🙆 👇 # MELOVIN", - підписав кадри співак, сам дивуючись, напевно, тому, скільки разів звучало його ім'я під час ефірів шоу.

Так, Настя Каменських припустила, що MELOVIN може ховатися під маскою Вовка, з чим її колега Олег Винник категорично не погодився, сказавши, що рухи не ті.

Заперечив Насті й Андрій Данилко. За його словами, "MELOVIN - більше!". На думку артиста, його фаворит може ховатися під маскою Циклопа.

"Якщо, дивлячись на цю маску, сприймати присутність одного ока, як підказку, то це MELOVIN", - заявив проникливий Данилко, чим насмішив зал і своїх колег. Справа в тому, що у Бочарова є одна особлива фішка: він носить яскраву лінзу біло-блакитного кольору в одному оці.

Нагадаємо, художних по костюмах з шоу "Маска" Леся Патока називала Циклопа наймилішим персонажем цього проекту.

"У більшості костюмів неможливо повернути шию, а в разі Циклопа - взагалі нічого. Ми вчили зірку, яка буде ховатися під костюмом, рухати попкою – для цього потрібно повністю розвернутися. Незважаючи на те, що в такому костюмі неможливо передати ніяких емоцій, наш Циклоп – нереально миле створіння", - відзначала дизайнер.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Меловін, ти там ні гикав під час ефіру? 🔥❤️"

"Я впевнена, що в Циклопі саме Ти! 😅"

"Одне око, це Меловін 😂 😂 😂 геніально"

"Комусь пора йти на маску 👌😏"

"Винник так на впевненому сказав "Меловін так не рухається"🙃"

"Весь вечір на стрьомі! Ім'я Меловін звучало стільки разів!😍"

"Точно імені Меловіна, стільки разів тебе ще не згадували 🤭 😂"

"А ми всі мріяли тебе під маскою Мольфара побачити! Каюсь, обізналася 🙈 🙈 🙈 сором-ганьба! 🤦🏼‍♀️"

Нагадаємо, епатажний фаворит Данило MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку: "настільки Гарячий, що...".

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