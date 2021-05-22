Українська співачка, колишня учасниця гурту "НеАнгели", Вікторія Смеюха, розповіла деталі про розпад колективу

Після 15 років існування "НеАнгелів" колектив несподівано для всіх розпався, повідомляє Politeka.net. Шанувальники були засмучені, дізнавшись таку новину, проте не тільки для них цей факт став "сюрпризом".

У новому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Вікторія Смеюха розповіла, як вона сприйняла все. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами артистки, рішення про припинення роботи групи було прийнято не нею і її колегою Славою Камінською, а їх продюсером Юрієм Нікітіним.

"Я хочу підкреслити, що це рішення прийняв Юра. Я була не готова до того, щоб розпустити колектив. У той день коли Юра сказав, що ми закінчуємо роботу, він нас викликав до себе в офіс і поставив нас перед фактом", - згадує Вікторія.

Для співачки така новина стала ударом.

"Стресовий стан, який я відчувала в цей період, я його ніколи в житті не відчувала і сподіваюся більше ніколи не відчую", - розповіла співака.

Вікторія розповіла, що у важкий період у неї були стосунки з людиною, яка її підтримала. Сьогодні серце Вікторії вільне. Хоча стосунки були нетривалі, Смеюха зізналася, що трохи закохалася.

Нагадаємо, Вікторія Смеюха народилася 13 грудня 1985 року в Харкові. З самого раннього дитинства вона проявляла інтерес до музики і займалася вокалом.

Нагадаємо, Смеюха з " НеАнгелів "показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні:" хто з вас любить ризик так само?".

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