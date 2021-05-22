Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха, рассказала детали о распаде коллектива
После 15 лет существования "НеАнгелов" коллектив неожиданно для всех распался, сообщает Politeka.net. Поклонники были расстроены, узнав такую новость, однако не только для них этот факт стал "сюрпризом".
В новом интервью программе "Зірковий шлях" Виктория Смеюха рассказала, как она восприняла все. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам артистки, решение о прекращении работы группы было принято не ею и ее коллегой Славой Каминской, а их продюсером Юрием Никитиным.
"Я хочу подчеркнуть, что это решение принял Юра. Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. В тот день когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом", - вспоминает Виктория.
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Для певицы такая новость стала ударом.
"Стрессовое состояние, которое я испытывала в этот период, я его никогда в жизни не испытывала и надеюсь больше никогда не испытаю", - рассказала певца.
Виктория рассказала, что в тяжелый период у нее были отношения с человеком, который ее поддержал. На сегодняшний день сердце Виктории свободно. Хотя отношения были непродолжительные, Смеюха призналась, что немного влюбилась.
Напомним, Виктория Смеюха родилась 13 декабря 1985 года в Харькове. С самого раннего детства она проявляла интерес к музыке и занималась вокалом.
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