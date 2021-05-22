Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы", Виктория Смеюха, рассказала детали о распаде коллектива

После 15 лет существования "НеАнгелов" коллектив неожиданно для всех распался, сообщает Politeka.net. Поклонники были расстроены, узнав такую новость, однако не только для них этот факт стал "сюрпризом".

В новом интервью программе "Зірковий шлях" Виктория Смеюха рассказала, как она восприняла все. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам артистки, решение о прекращении работы группы было принято не ею и ее коллегой Славой Каминской, а их продюсером Юрием Никитиным.

"Я хочу подчеркнуть, что это решение принял Юра. Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. В тот день когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом", - вспоминает Виктория.

Для певицы такая новость стала ударом.

"Стрессовое состояние, которое я испытывала в этот период, я его никогда в жизни не испытывала и надеюсь больше никогда не испытаю", - рассказала певца.

Виктория рассказала, что в тяжелый период у нее были отношения с человеком, который ее поддержал. На сегодняшний день сердце Виктории свободно. Хотя отношения были непродолжительные, Смеюха призналась, что немного влюбилась.

Напомним, Виктория Смеюха родилась 13 декабря 1985 года в Харькове. С самого раннего детства она проявляла интерес к музыке и занималась вокалом.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" показала, на что пошла ради горячего фото в бикини: "Кто из вас любит риск так же?".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" в прозрачной накидке и без белья устроила испытания страстью: "Обожаю смотреть...".

Также Politeka писала, Влад Яма устроил жаркие танцы с красоткой-брюнеткой в ресторане, Вика из «НеАнгелов» все засняла: "Браво!".