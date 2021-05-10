Співачка Вікторія Смеюха порадувала шанувальників яскравим відео з виступу разом зі Славою Камінською

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, яка виступала у складі групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравим відео, на якому вона виступає разом з колишньою колегою по групі славою Камінською.

У ролику видно, що дівчата стоять на сцені і натхненно дуетом виконують свою пісню "Мамо, я не плачу". Як видно, для виступу Вікторія одягла приталене світле плаття цікавого фасону, яке відмінно підкреслило її струнку фігурку. Волосся співачки розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий сценічний макіяж. Камінська вийшла виступати в схожій сукні, тільки в чорному.

У підписі до публікації Смеюха написала: "Мам, я не плачу точно...". Частенько дочки телефонують своїм мамам, розповідаючи любовні історії зі сльозами в подробицях ... адже тільки серце мами любить нас безумовно. Як символічно було вчора виконати цю пісню в день матері". Користувачі тут же почали активно засуджувати нову публікацію зірки: "Шкода, що така група розпалася, ви дійсно дуже круті", "Чудова пісня", "Дуже-дуже красива Вікторія", "Найкрасивіша", "Вони разом, круто".

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