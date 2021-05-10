Певица Виктория Смеюха порадовала поклонников ярким видео с выступления вместе со Славой Каминской

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, которая выступала в составе группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась ярким видео, на котором она выступает вместе с бывшей коллегой по группе Славой Каминской.

В ролике видно, что девушки стоят на сцене и воодушевленно дуэтом исполняют свою песню "Мама, я не плачу". Как видно, для выступления Виктория надела приталенное светлое платье интересного фасона, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигурку. Волосы певицы распущены в красивой укладке, а на лице яркий сценический макияж. Каминская вышла выступать в похожем платье, только в черном.

В подписи к публикации Смеюха написала: "Мам, я не плачу точно…". Частенько дочери звонят своим мамам, рассказывая любовные истории со слезами в подробностях… Ведь только сердце мамы любит нас безусловно. Как символично было вчера исполнить эту песню в День матери". Пользователи тут же принялись активно осуждать новую публикацию звезды: "Жалко, что такая группа распалась, вы действительно очень крутые", "Отличная песня", "Очень-очень красивая Виктория", "Самая красивая", "Они вместе, круто".

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