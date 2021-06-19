Украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха пришла на популярное шоу в весьма эпатажном виде
Как передает Politeka.net, после 15 лет существования "НеАнгелов" коллектив неожиданно для всех распался. Как признавалась Виктория, для нее эта новость стала неожиданной. Впрочем, артистка не пала духом и занялась сольной карьерой. Сейчас Виктория работает над своим новым образом.
На свежих фото, которые звезда опубликовала у себя в Инстаграм, она засветилась в гостях у телеведущей Леси Никитюк на шоу, которое та ведет. Вика была одета в боди из латекса и сапоги, похожие на рыбацкие. Ее волосы были собраны в пучок, чтобы не отвлекать внимание от совершенного образа.
«Хто зверху» новый сезон. Будет жарко... откровенно и весело...», - подписала фото Смеюха.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Хочется поскорее увидеть этот эфир!!! Похоже, что повеселились на славу!», «Леська в таком рыбу ловит», «Вот это я понимаю огонь», «Где удочка и лодка?», «Это просто взрыв», «Шикарный цвет костюма! Он вам к лицу Виктория», «Дорогая, это уже неприлично быть настолько красивой», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Виктория Смеюха после распада "НеАнгелов" сорвала маску с фаворита Данилко: "Какая же...".
Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" после распада группы призналась в жизненных трудностях: "Все получится, Викуль...".
Также Politeka писала, что экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха в образе вампирши впечатлила сеть: «Клыков не хватает…».