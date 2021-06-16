Українська співачка, колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха порадувала шанувальників незвичайним образом

Як передає Politeka.net, після розпаду "НеАнгелів" Вікторія Смеюха зайнялася своєю сольною кар'єрою. Зараз красуня знаходиться в пошуку себе і свого нового стилю.

У себе в Instagram 35-річна співачка поділилася яскравим знімком, на якому постала в образі вампірші. Вона була одягнена в накидку з шпильок, а її руки були закуті в ланцюги. Яскравий макіяж і широко відкритий рот додали образу Вікторії особливого шарму і зухвалості.

"Неприборкана енергія всередині мене... а як вам таке alter ego?", - запитала артистка.

У коментарях співачці залишили масу приємних і захоплених відгуків.

"Вогнище", "Супер", "У цьому кадрі стільки емоцій! Красиво, емоційно, естетично! Справжній артист!", "Воу Воу", "справжня вампірша", "іклів не вистачає для повноти образу, а взагалі вогонь", "бідний чоловік, який потрапив в ложе! І сліду не залишиш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що нещодавно Вікторія Смеюха з'явилася в довгій облягаючій сукні з прозорою спідничкою, крізь яку проглядалися стрункі ніжки. Зверху зірка одягла джинсову куртку з рукавами з пір'я.

Нагадаємо, що Сміюха з "НеАнгелів" разом з Камінською зворушили українців навіть після розпаду групи:"Мамо, я не плачу".

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" розкрила нові деталі про розпад групи:"це рішення прийняв...".

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