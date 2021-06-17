Українська співачка, колишня учасниця гурту " НеАнгели", Вікторія Смеюха, розповіла про сольну кар'єру

Нещодавно відбувся останній спільний концерт Вікторії і слави, в ході якого фанати завалили артисток проханнями виконати сольні пісні і окремими виходами на біс. Артисткам довелося висловитися з цього приводу.

Вікторія супроводила своє звернення чуттєвими кадрами з виступу, підкоривши зовнішнім виглядом.

"Друзі, я прочитала багато відгуків про концерт в Одесі. Прошу вас подивитися на моє життя з боку. Хочу, щоб ви розуміли, що в нашій групі я не одна, і якби я могла, то обов'язково заспівала б на біс. Домінування найближчого оточення сильно знижує рівень моїх дій.

У нас з вами попереду буде багато теплих зустрічей на моїх сольних концертах, де ми будемо співати пісні до останньої ноти!",- пише Віка.

Шанувальники підтримали переживання артистки:

"Супер концерт! Браво Талант, голосище і краса❤; Просто королева; Вікулечка, в добру путь і тільки удачі!; Дякую! Ви допомагаєте мені подолати життєві труднощі. 😌 🙏 🏼 все вийде, вікуль, і все буде добре!!!; ну просто чудо 🔥 спасибі велике; найкраще попереду; головне завжди продовжуй кайфувати на сцені».

Ми також писали, що після 15 років існування "НеАнгелів" колектив несподівано для всіх розпався. Раніше Смеюха розповіла, як вона сприйняла все.

За словами артистки, рішення про припинення роботи групи було прийнято не нею і її колегою славою Камінською, а їх продюсером Юрієм Нікітіним.

"Я хочу підкреслити, що це рішення прийняв Юра. Я була не готова до того, щоб розпустити колектив. У той день коли Юра сказав, що ми закінчуємо роботу, він нас викликав до себе в офіс і поставив нас перед фактом", - згадує Вікторія.

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