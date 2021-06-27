Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась яркими кадрами с украинского курорта

Как сообщает Politeka.net, 27 июня группа «НеАнгелы», которая недавно заявила о своем распаде, воссоединится, чтобы дать последний открытый концерт в Кириловке. Накануне концерта Виктория решила не терять времени зря и отправилась купаться в море. Она сняла несколько сториз, рассказав о погоде, и даже искупавшись в море.

«Солнца не так много сегодня. Оно то прячется, то появляется. Говорят, что может быть даже дождь. Но мы в это не верим, верим только в лучшее. Я пошла нырять», - отметила Виктория и побежала в воду.

Стоит отметить, что вода на видео была довольно грязной, но красотку это не остановило. Смеюха позировала для видео в голубом купальнике, который идеально подчеркнул ее фигуру. Девушка была без макияжа и не стала использовать фильтры социальных сетей.

Судя по фото, Смеюха хорошо повеселилась на пляже.

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