Колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала яскраві фото із Запоріжжя
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Вікторія Смеюха, яка виступала у складі гурту "НеАнгели", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася кумедними кадрами із Запоріжжя, де побувала в цікавому історичному місці.
На нових знімках Вікторія відображена в цікавих позах на тлі приголомшливого пейзажу. На прогулянку вона вийшла в коротких темно-синіх шортах вільного крою і яскравому облягаючому топі з веселим візерунком. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.
У підписі до фотографій Смеюха написала: "У щільному робочому графіку потрібно не забувати про себе і знаходити час для маленьких радощів. Сьогодні я нарешті познайомилася з прекрасною архітектурою в Запоріжжі. А хто ще не встиг побачити заключний концерт гурту, о 19:00 Ласкаво просимо в «Розенталь»".
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