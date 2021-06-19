Українська співачка, колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха прийшла на популярне шоу в досить епатажному вигляді

Як передає Politeka.net, після 15 років існування "НеАнгелів" колектив несподівано для всіх розпався. Як зізнавалася Вікторія, для неї ця новина стала несподіваною. Втім, артистка не впала духом і зайнялася сольною кар'єрою. Зараз Вікторія працює над своїм новим образом.

На свіжих фото, які зірка опублікувала у себе в Instagram, вона засвітилася в гостях у телеведучої Лесі Нікітюк на шоу, яке та веде. Віка була одягнена в боді з латексу і чоботи, схожі на рибальські. Її волосся було зібране в пучок, щоб не відволікати увагу від досконалого образу.

"Хто зверху" новий сезон. Буде жарко... відверто і весело...", - підписала фото Смеюха.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Хочеться скоріше побачити цей ефір!!! Схоже, що повеселилися на славу!", "Леська в такому рибу ловить", "Ось це Я розумію вогонь", "де вудка і човен?", "Це просто вибух", "Шикарний колір костюма! Він вам до лиця Вікторія", "дорога, це вже непристойно бути настільки красивою", - пишуть користувачі Мережі.

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