Українська співачка, колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха прийшла на популярне шоу в досить епатажному вигляді
Як передає Politeka.net, після 15 років існування "НеАнгелів" колектив несподівано для всіх розпався. Як зізнавалася Вікторія, для неї ця новина стала несподіваною. Втім, артистка не впала духом і зайнялася сольною кар'єрою. Зараз Вікторія працює над своїм новим образом.
На свіжих фото, які зірка опублікувала у себе в Instagram, вона засвітилася в гостях у телеведучої Лесі Нікітюк на шоу, яке та веде. Віка була одягнена в боді з латексу і чоботи, схожі на рибальські. Її волосся було зібране в пучок, щоб не відволікати увагу від досконалого образу.
"Хто зверху" новий сезон. Буде жарко... відверто і весело...", - підписала фото Смеюха.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Хочеться скоріше побачити цей ефір!!! Схоже, що повеселилися на славу!", "Леська в такому рибу ловить", "Ось це Я розумію вогонь", "де вудка і човен?", "Це просто вибух", "Шикарний колір костюма! Він вам до лиця Вікторія", "дорога, це вже непристойно бути настільки красивою", - пишуть користувачі Мережі.
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