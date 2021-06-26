Вікторія Смеюха після розпаду "НеАнгелів" продовжила сольну кар'єру на радість численних шанувальників

35-річна зірка зараз гастролює з концертами українськими містами. Так, зірка показала в своєму Instagram, як її тепло зустріли в Запоріжжі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Вікторія виступила в одному з ресторанних комплексів, з'явившись в спокусливому образі. На ній був топ з рукавами-воланами і вузька спідниця з розрізом від стегна.

Брюнетка буквально купалася в променях слави, коли фанати кинулися робити з нею селфі та дарувати подарунки. Один з шанувальників вручив співачці пляшечку шампанського - Смеюха була приємно здивована. Але її менеджер, який потрапив у кадр, тут же забрав подарунок.

"Мене підкуповують!, - вигукнула вона , - А менеджери забирають... Ну, що це за несправедливість?".

У підписі до кадрів співачка звернулася до публіки, подякувавши за визнання:

"Дорогоцінні ви мої 🤗, спасибі що витратили свій особистий час, щоб прийти на виступ! Де б ми не були, якими б не стали, найважливіше для мене - ваша присутність і увага.🙏🤍 Знайте, що всі ваші слова вселяють в мене надію на все найпрекрасніше, що може статися в житті! Спасибі, що ви є!🥰😘"

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ооо, так, наше Запоріжжя таке😂 велелюбне"

"Яка відданість своїм шанувальникам😻неймовірно🥰"

"Розумничка!!! Я теж хочу на твій концерт!!! ❤️"

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