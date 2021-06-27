Известная певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя, удивив видом

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является популярной украинской певицей, которая более 10 лет была солисткой группы "НеАнгелы". И хоть красотка уже не солистка коллектива, но продолжает заниматься творчеством и радует фанатов новым контентом, выпустив недавно песню "Слава богу".

В этот раз Слава решила показать в сторис Инстаграм, как не нужно ложиться спать. Каминская была в салатовой одежде, смотря прямо в камеру и показывая свое лицо, которое не умыла перед сном.

"Я так хотела есть, что ложусь спать. Передумала", - сказала Слава перед сном.

Спустя 8 часов Каминская опубликовала уже новое сторис после сна.

"Кто не умывает лицо на ночь, просыпается вот такой макакой", - сказала Слава в ролике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под роликами, ведь в сторис нет подобных функций.

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