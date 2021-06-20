Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала, как преобразилась у стилиста

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская стала очень известной благодаря группе "НеАнгелы". Но совсем недавно группа распалась и красотка начала сольную карьеру, выпустив уже несколько песен. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На фото Слава позировала в платье с декольте, находясь у стилистика. Красотка гладила свои волосы, приговаривая:

"Женщина, женщина, а где ваши ресницы? А брови где?".

На втором стори Каминская продолжила: "А бровей все так и нет"

После этого красотка показала результат, а потом поняла, что не все еще успела: "Ноги побрить..."

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.

Сообщалось, что бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, обратилась к поклонникам.

В этот раз звезда разместила в своем Инстаграм фото, сделанные в студии звукозаписи. Певица позировала возле микрофона, надев наушники.

В посте артистка призналась, что ей нужна срочная помощь от поклонников после распада группы. Слава хочет сделать репертуар, который понравился бы ее поклонникам.

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