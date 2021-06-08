Популярная украинская певица, экс-солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская рассказала, что телеведущая Катя Осадчая довела ее до слез

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Каминская опубликовала фото на котором позировала рядом с беременной Осадчей. Сама Слава была одета в эффектное красное платье с вышивкой. Катя красовалась в блестящем платье, которое обтянуло ее округлившийся животик.

«@yu_magdych нарядила, @kosadcha впервые довела меня до слез», - подписала фото звезда.

В комментариях красоткам оставили массу отзывов. Фанатам стало интересно, что же такого сделала Осадчая, чтобы Слава расплакалась.

«Какая, Ты все таки красивая))», «Красивая. Очень», «Ярче всех планет», «Катя снова в ожидании)», «Прячешь глаза, в которых много воды?!», «Платье крутое», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Осадчая известна своими колкими, а порой и очень глубокими вопросами. Она часто получает эксклюзив от звезд и политиков, которые общаются с ней во время интервью.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая вместе с мужем, телеведущим Юрием Горбуновым отправилась в «мини-отпуск». На одном из фото Осадчая присела на берегу моря в купальнике, продемонстрировав свою спину.

"Идеальный понедельник 😉 #turkey", - написала Осадчая.

Напомним, что беременная Осадчая в кедах и брюках эффектно появилась на концерте Дорофеевой: фото.

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая впервые показала свой округлившийся животик, посыпались комплименты: "Вы прекрасна".

Также Politeka писала, что беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини: "Тоже теперь хочу...".