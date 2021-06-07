Телеведуча Катя Осадча з'явилася на концерті Наді Дорофєєвої в стильному костюмі

Під час третьої вагітності зірка не думає відпочивати, тому кожен день у неї - робочий, навіть на відпочинку Катерина встигає відзняти матеріал для своїх інтерв'ю. Цього разу зірка засвітилася на першому сольному концерті співачки Наді Дорофєєвої.

Вчора ввечері пройшов перший концерт артистки, яка готувалася до нього дуже довго. З нагоди масштабного виступу, багато зірок приїхали підтримати Дорофєєву. Не стала винятком і вагітна Катерина Осадча.

Увечері зірка з'явилася на виступі і встигла зробити кілька пам'ятних фото з колегами, самою Надею і з її продюсером – Олексієм Потапенко. У ніжно-блакитному класичному костюмі Катерина знову приховала вже помітний животик, а також підкорила елегантністю.

Правда, до білих штанів в тон в цей раз Катерина вже одягла на звичні туфлі на підборах, а кеди. Трохи незвичний лук Осадча "завершила" білою кепкою.

Днем раніше Катерина показала кілька фотографій, на яких показала старшого сина-випускника. Виявилося, що син від першого шлюбу телезірки Ілля вже закінчив школу, а зіркова мама побувала на його випускному.

На нових знімках щаслива Катерина позує разом з красунчиком-сином. Як видно, зіркова матуся прийшла підтримати сина в скромному образі-на ній світле плаття середньої довжини і цікавого фасону, яке вона доповнила світлими балетками на низькому ходу. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

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