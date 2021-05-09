Шоумен Юрий Горбунов в свои 50 готовится во второй раз стать отцом. Еще одного наследника или наследницу ему подарит жена Катя Осадчая

Сейчас пара вместе со своим старшим сыном Иваном отдыхают в Турции. Горбунов активно делится кадрами семейной идиллии, будоража воображение сказочными пейзажами и невероятными развлечениями.

На новом фото, которое Юрий опубликовал у себя в Инстаграм, его супруга и четырехлетний сын запечатлены во время прогулки на яхте, передает Politeka.net. Осадчая в купальнике, скрыв беременный животик под белой рубашкой, сидела на диванчике, а сын склонился над ней, чтобы поцеловать.

Трогательный момент, попавший на камеру, как нельзя лучше описал эмоции Юрия, решившего поздравить возлюбленную с Днем Матери, который отмечается в этом году 9 мая.

"Нашу лучшую в мире маму мы с Ивасиком поздравляем с Днем Матери! Ты замечательная! Мы тебя любим! И ждем пополнения нашей семьи! 😇😇😇❤️❤️❤️ # деньматери", - счастливый Горбунов обратился к жене.

Фото моментально получило уйму "лайков". Не прошла мимо даже певица Настя Каменских, поставившая "сердечко".

"Как мило😍 С Праздником! 🌺🌺🌺", - прокомментировал один из пользователей.

Ранее мы рассказывали, что Осадчая, выставив фото без макияжа, перессорила украинцев. В комментариях к посту одна из подписчиц нелестно отозвалась о внешности ведущей.

"Ну ооочень страшная, без мейка. Просто, необычно ооочень. Нету больше слов. Это страх. Хорошо, что есть макияж, скрывающий это все на экране", - написала она.

Катю тут же стали защищать ее поклонницы:

"вот что в голове у человека, который такое пишет..."; "Внешняя красота это всего лишь обёртка, а главное, что содержится внутри"; "Почему вы судите красоту Екатерины по своим комплексам? Она бы вам такого не написала".

Напомним, что беременная Осадчая прекратила скрывать живот, показав фигуру в розовом платье: "Катя снова цветет"