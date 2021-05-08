Известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов похвастался отдыхом в Турции

Как передает Politeka.net, уже почти неделю Горбунов с семьей отдыхает за границей, где наслаждается прекрасными видами и теплым солнцем. Судя по снимкам, которые публикуют в сети Горбунов и его беременная жена, телеведущая Катя Осадчая, парочка очень любит морские прогулки. Многие их снимки сделаны на яхте. Новое фото не стало исключением.

Горбунов не упустил шанс показать, как наслаждается жизнью на отдыхе. Он стоял на палубе яхты, подняв руки к небу. Одет шоумен был очень просто. На нем красовались синие шорты и белая футболка.

«Без слов», - коротко подписал фото Горбунов.

В комментариях артисту оставили массу отзывов и пожеланий.

«Юра, какие вы классные. Привет из Запорожья», «Фото - Божественный Юрий создает прекрасный мир», «Ой, ой, ой, хватит хвастаться, я тоже так умею», «Крутое фото», «Выглядишь отдохнувшим», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ранее Горбунов уже публиковал фото с яхты. Телеведущий позировал в синих шортах и белоснежной рубашке. Он сидел босиком на палубе, явно наслаждаясь отдыхом и прикрыв лицо солнцезащитными очками. На фоне виднелись горы.

Напомним, что Юрий Горбунов поразил беспечной выходкой на отдыхе с Осадчей: "Беременную жену в горы?".

Как Politeka писала, что Горбунов всколыхнул Сеть архивным снимком с Потапом: «Как молоды мы были...».

Также Politeka сообщала, что Юрий Горбунов, готовящийся снова стать отцом, удивил кадрами с отдыха: «Вырастил…».